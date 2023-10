Über 8.000 Arbeitnehmer von Insolvenzen in Baden-Württemberg betroffen

Die Zahl an Insolvenzverfahren bei Unternehmen in Baden-Württemberg steigt. Das Statistische Landesamt geht von einer noch höheren Dunkelziffer aus.

Wegen der Insolvenzen ihrer Arbeitgeber aus Baden-Württemberg mussten in den vergangenen Monaten Tausende Menschen um ihren Job bangen.

Von Januar bis Juli waren 8.311 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von Unternehmensinsolvenzen betroffen. Bei der Zahl dürfte es sich jedoch um eine Untergrenze handeln, da nicht in allen Fällen die Anzahl der betroffenen Arbeitsplätze gemeldet wurde, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte.

Unternehmen in Baden-Württemberg haben den Angaben nach in den ersten sieben Monaten des Jahres deutlich mehr Insolvenzverfahren beantragt als im Vorjahreszeitraum. Bei den Amtsgerichten seien in dieser Zeit 1.068 Anträge auf Insolvenzverfahren eingegangen – 27,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die voraussichtlichen Forderungen der Gläubiger beliefen sich demnach auf insgesamt gut 835 Millionen Euro.

Pforzheim hat landesweit zweithöchste Insolvenzhäufigkeit

Regional zeigen sich deutliche Unterschiede: Von Januar bis Juli wies Mannheim mit 6,1 Insolvenzanträgen je 1000 ansässigen Unternehmen die landesweit höchste Insolvenzhäufigkeit auf. An zweiter Stelle folgte Pforzheim. Die niedrigste Insolvenzhäufigkeit errechnete sich demnach für den Hohenlohekreis, wo auf 1000 Unternehmen 0,7 Anträge kamen. Im Landesschnitt kamen in den ersten sieben Monaten des Jahres auf je 1000 Unternehmen 2,6 Unternehmensinsolvenzen.