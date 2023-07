Über die Weide hinaus: Was bedeuten Wölfe fürs Ökosystem?

CDU-Umweltpolitiker halten Pläne für den Umgang mit einem deutlich höheren Wolfsbestand als bisher für notwendig. „Wir fordern ein Wolfsmanagement vom ersten Tag an“, sagte der Vorsitzende des Arbeitskreises Umwelt der CDU-Landtagsfraktion, Raimund Haser, unserer Redaktion anlässlich einer Exkursion ins Wolfsgebiet Nordschwarzwald. Zudem soll die Landesregierung im Bund auf einen Politikwechsel drängen.

„Also, dass das Land nichts macht und die Tierhalterei im Regen stehen lässt, das kann man jetzt wirklich nicht sagen“, erklärte Gernot Fröschle, während dicke Tropfen auf sein Scheunendach bei Bad Wildbad im Kreis Calw prasselten. Der Landwirt war 2018 zu trauriger Berühmtheit gelangt, als durch den Angriff des bis dahin einzigen sesshaften Wolfs im Südwesten insgesamt 44 seiner Schafe ums Leben kamen. Das Land habe damals einen sehr guten Preis pro Tier bezahlt, berichtete er vergangene Woche, auch das Schutzmaterial für die Weiden werde finanziert. Der Arbeitsaufwand sei beherrschbar. Seit damals habe es bei ihm keinen Wolfsübergriff mehr gegeben.

Die CDU-Vertreter löcherten Fröschle trotzdem, auch später auf seiner Weide. Spitzen der Delegation waren neben Haser der naturschutzpolitische Sprecher der Landtagsfraktion Manuel Hailfinger, die jagd- und forstpolitische Sprecherin Sarah Schweizer und der örtliche Landtagsabgeordnete Thomas Blenke, der inzwischen zum Innen-Staatssekretär aufgerückt ist. Begleitet wurden sie vom Calwer Bundestagsabgeordneten Klaus Mack, bis 2021 Bürgermeister der Stadt Bad Wildbad, und seinem Nachfolger als Rathauschef, Marco Gauger (ebenfalls CDU). Als Experten geladen waren Hubert Witt, Vorsitzender des Bundes Bayerischer Jagdaufseher, und Elke Marko, bislang Kreis- und Bezirksjägermeisterin, inzwischen Ansprechperson beim Landesjagdverband.

„Wir wollen vor die Lage kommen“, erklärte Hailfinger, der Wolfsexperte seiner Fraktion. „Und wir haben ja jetzt genug Bundesländer, wo wir schon gucken können, wie das läuft.“

Erfahrungen aus anderen Ländern ernüchternd

Es läuft dort, wenn man Witt glauben darf, erschreckend schlecht. Der Oberpfälzer leitet seit zehn Jahren eine 32.000 Hektar große Hegegemeinschaft in Brandenburg und warnte davor, das erste Rudel auf die leichte Schulter zu nehmen – das habe seine Hegegemeinschaft in den Jahren bis 2009 auch getan. Inzwischen herrsche in Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt beim Wolf eine Überbevölkerung mit entsprechendem Druck nach außen. Die Omnipräsenz des Raubtiers habe aber nicht nur dazu geführt, dass es in seinem Dorf keine Pony-, Ziegen- oder Schafhaltung mehr gebe. Sie verändere auch das ökologische Gleichgewicht drastisch.

Witt zufolge gab es früher in seiner Hegegemeinschaft einen Abschussplan von 350 Stück Rotwild, 250 Stück Mufflons und 250 Stück Damwild. Heute würden noch 59 Stück Rotwild geschossen, der Rest sei verschwunden. Das verbleibende Rotwild schütze sich, indem es sich zu größeren Herden zusammenschließe und länger im Wald verbleibe, samt steigender Verbissschäden. Bei Wildschweinen sei die Rottengröße sogar auf bis zu 100 gewachsen.

„Darum bin ich auch persönlich gegen die Einstellung des Wolfs in das Jagdrecht“, konterte Witt eine Position von Teilen der CDU und FDP. Er habe keine Lust, den Wildschaden zu übernehmen oder an seiner Hauswand „Wolfsmörder“ zu lesen.

Gesamtgefüge der Tierwelt verändert sich

Wölfe, die lernen, Abwehrmaßnahmen zu überwinden, dürfen trotz strenger Schutzvorschriften geschossen werden. Warum also, wollte Schweizer von Witt wissen, gebe es nicht viel mehr Wolfstötungen in Brandenburg? Witt verwies auf die hohe Anzahl der Tiere. Viel zu oft sei es Jägern unmöglich, einen sogenannten Problemwolf mit der nötigen Rechtssicherheit später zu identifizieren. „Der trägt ja kein Schild, auf dem steht ,Ich war’s’.“

„Wie verändert der Wolf das Gesamtgefüge?“ Diese Frage war am Ende auch für Haser ins Zentrum gerückt. Marko erklärte, es sei paradox, in einer gemanagten Kulturlandschaft einem einzelnen Tier komplette Freiheit einzuräumen. Witt unterstrich das mit Hinweisen auf Wiederansiedlungsprojekte für Biber und Birkhühner in seiner Heimat, die durch die Wolfsdichte konterkariert würden.

Für ein wolfsfreies Baden-Württemberg sprach sich keiner der Teilnehmer aus. Die Mehrheit wollte aber dem Beispiel Schwedens und Frankreichs folgen und die EU davon überzeugen, die deutsche Wolfspopulation als gesichert einzustufen. Der Schutz könnte dann gelockert werden. Allerdings müsse dafür zunächst die Umweltministerin im Bund, Steffi Lemke (Grüne), ihre Blockadehaltung bei dem Thema aufgeben, sagte Haser. „Ich glaube, dass man definieren kann, welche Obergrenze pro Bundesland für eine problematische Art verträglich ist“, verdeutlichte er. „Ich wünsche mir dazu eine offene Debatte auch im Land.“ Die CDU will außerdem darauf drängen, das im Koalitionsvertrag vorgesehene „Wolfskompetenzzentrum“ bald einzurichten.

Schweizer warnte allerdings, man dürfe in der Bevölkerung keine Illusionen wecken. „Frankreich hat trotz Jagd die meisten Risse. Wir brauchen die Schutzmaßnahmen, selbst wenn man den Wolf ins Jagdrecht nimmt. Er wird nicht mehr weggehen.“