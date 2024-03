Umfrage zu Inklusion: Hohe Unzufriedenheit mit Umsetzung

Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen im Land zeichnen einer Umfrage des Verbands Bildung und Erziehung (VBE) zufolge ein düsteres Bild der Inklusion. Acht von zehn dieser Lehrkräfte, die beeinträchtigte und behinderte Kinder an regulären Schulen fördern, gaben demnach an, dass sie mit der Umsetzung der Inklusion unzufrieden sind. Die Arbeitsbelastung an den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) sei zudem sehr hoch. Beklagt wird unter anderem ein massiver Personalmangel, zu viel Bürokratie und eine wachsende Zahl autistischer Kinder.

453 Rückmeldungen von Lehrkräften erhalten

Der VBE hat für die Umfrage im Februar alle 560 Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) in Baden-Württemberg angeschrieben und 453 Rückmeldungen einzelner Lehrkräfte erhalten. Die Umfrage ist laut Verband zwar nach wissenschaftlichen Standards wegen einer mangelnden Zufallsauswahl nicht repräsentativ, es handle sich aber um ein „aussagekräftiges Stimmungsbild“.