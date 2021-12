Umweltministerium: Meiste Kommunen im Land sind in Hochwassergefahr

Bei einem Großteil der Gemeinden in Baden-Württemberg besteht das Risiko, von einem Hochwasser beschädigt zu werden. Das Umweltministerium plant nun zusätzlichen Schutz.

Vorsorgemaßnahmen in Arbeit

Die meisten Kommunen in Baden-Württemberg – knapp 970 von den 1101 – sind bei einem Hochwasser gefährdet. Das teilte das Umweltministerium am Donnerstag in Stuttgart mit. Etwa 12.000 Flusskilometer wurden als Risikogebiete festgelegt.

Ministerin Thekla Walker (Grüne) sagte, an den Risikogewässern seien Hochwasser-Gefahrenkarten und -Risikokarten erstellt worden. Auf deren Grundlage will das Ministerium nun die zahlreichen Vorsorgemaßnahmen erarbeiten, die mit den Akteuren vor Ort abgestimmt würden.

Eine Berechnung aus dem Jahr 2018 zeigt laut Walker, dass in ganz Baden-Württemberg ein 100-jährliches Hochwasserereignis einen Schaden von 5,1 Milliarden Euro verursachen könnte. „Bei einem Extremereignis beträgt das Schadenspotenzial sogar 29,6 Milliarden Euro“, sagte Walker.