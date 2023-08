Ein Einbrecher ist in der Nacht zu Mittwoch in einen Getränkemarkt eingebrochen und hat dort Bargeld entwendet. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist ein unbekannter Täter in einen Getränkemarkt in Altensteig eingebrochen.

Der Täter verschaffte sich im Zeitraum von 20 Uhr bis 7 Uhr über eine Tür gewaltsam Zutritt zu dem Geschäft in der Bahnhofstraße, teilte die Polizei mit.

Anschließend entwendete er aus den Kassen Bargeld im zweistelligen Bereich. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Zeugen gesucht

Die Polizei bittet nun alle, die Hinweise zu der Tat geben können, sich unter der Telefonnummer (0 74 52) 9 30 50 zu melden.