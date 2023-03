Unbekannte Täter sind am Dienstag in eine Wohnung in Eutingen eingebrochen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Einbrecher sind am Dienstag in der Zeit von 7 Uhr bis 15.30 Uhr in eine Ein-Zimmer-Wohnung in der Pfalzgrafenstraße im Pforzheimer Stadtteil Eutingen eingebrochen.

Nach Angaben der Polizei entwendeten die Täter ein Mobiltelefon, Parfums und Bargeld.

Die Polizei bittet nun alle, die Hinweise zu der Tat geben können, sich unter der Telefonnummer (0 72 31) 1 86 44 44 zu melden.