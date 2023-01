Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten in Wildberg-Effringen

Unbekannte Täter haben kurz vor Mitternacht in Wildberg im Ortsteil Effringen an der Hauptstraße einen Zigarettenautomaten mit einem Sprengkörper beschädigt und einen Schaden von mehreren tausend Euro verursacht. Nach derzeitigem Kenntnisstand legten die Personen ein unbekanntes Sprengmittel in das Warenausgabefach und entzündeten es, teilte die Polizei mit.

Durch die Explosion löste sich der Rahmen des Automaten und die Unbekannten konnten den Inhalt entnehmen. Wie viele Zigarettenpackungen die Täter aus dem Automaten entnahmen, konnten die Beamten noch nicht endgültig bestimmen. Die Polizei stellte aber mehrere zurückgelassene Schachteln sicher.

Zeugen gesucht

(0 72 31) 1 86 44 44