Unbekannte sprühen Graffiti an Gebäude in Nagold

Am Montagabend haben Unbekannte mehrere Gebäude in Nagold beschädigt.

Unbekannte haben am Montagabend zwischen 18 und 19 Uhr mehrere Graffiti an Gebäude im Bereich der Badgasse in Nagold gesprüht. Laut der Polizei entstand dabei ein Schaden von rund 1.200 Euro.

Die Beamten vor Ort nahmen die Ermittlungen auf und bitten Zeugen, sich mit Hinweisen zu melden.

Zeugen gesucht

(0 74 52) 9 30 50