Beschädigte Bäume

Unbekannte stecken in Heilbronn Igel in Chipstüte und lassen ihn ersticken

Unbekannte haben in Heilbronn einen jungen Igel in eine Tüte gesteckt und ihn darin ersticken lassen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, steht das Töten des Tieres in einem Zusammenhang mit der Beschädigung mehrerer Pappeln in einem Park der Stadt.