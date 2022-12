Unbekannte stehlen Maschinen von Baustelle in Bad Teinach-Zavelstein: 20.000 Euro Schaden

Mittwochnacht sind unbekannte in eine Baustelle in Bad Teinach-Zavelstein eingebrochen, haben dort mehrere Baucontainer aufgebrochen und Baumaschinen im Wert von 20.000 Euro gestohlen.

Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Bad Teinach-Zavelstein mehrere Baumaschinen entwendet. Die Täter drangen in das Gelände einer Baustelle in der Otto-Neidhart-Allee ein und öffneten gewaltsam einen dort befindlichen Baucontainer sowie einen Bauwagen. Dabei stahlen sie mehrere Baumaschinen. Der entstandene Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf über 20.000 Euro.

Hinweise können Zeugen unter (0 70 51) 16 10 bei der Polizei abgeben.