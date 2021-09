Betonskulptur in den Neckar geworfen

Unbekannte zerstören Kunst in Heilbronn

Unbekannte haben eine lebensgroße Betonfigur beschädigt und an einer Schleuse auf dem ehemaligen Gelände der Bundesgartenschau in Heilbronn in den Neckar geworfen. Dabei handelt es sich um ein Kunstwerk der Bildhauerin Christel Lechner aus Witten in Nordrhein-Westfalen, teilte die Polizei am Montag mit.