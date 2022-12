Unbekannter beschädigt Auto in Biberach und flüchtet

Ein Autofahrer hat in der Nacht von Montag auf Dienstag sein Fahrzeug gegen 0 Uhr in der Straße Obertal abgestellt. Als er am Dienstagmorgen gegen 10.45 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, waren an diesem Beschädigungen zu sehen.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Die Polizei bittet nun alle, die Hinweise zu der Tat geben können, sich unter der Telefonnummer (0 78 32) 97 59 20 zu melden.