Kreis Heidenheim

Unbekannter reißt Israel- und Ukraine-Flagge von Fahnenmast und zündet Rathaus an

Angriffe auf Flaggen vor Rathäusern sind in Baden-Württemberg in diesen Tagen keine Seltenheit. In Giengen im Kreis Heidenheim ging ein unbekannter Täter nun noch einen Schritt weiter.