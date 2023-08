Unbekannter tötet junge Katzen und verteilt sie in Ort

Ein unbekannter Täter hat vier junge Katzen getötet und deren leblose Körper dann in einem Ortsteil der Gemeinde Hardthausen am Kocher (Landkreis Heilbronn) verteilt. Die Tiere sollen am Dienstagmorgen getötet worden sein, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Das hätten Videoaufzeichnungen gegeben.

Polizei sucht Zeugen

Die Vierbeiner hätten „sichtbare Verletzungen“, die auf einen gewaltsamen Tod schließen ließen, sagte eine Polizeisprecherin. Die Beamten ermitteln nun wegen einer Straftat nach dem Tierschutzgesetz. Außerdem sucht die Polizei nach Zeugen.