Unerlaubte Ablagerung von Abfällen zwischen Unterreichenbach und Dillweißenstein

Ölkanister, Autoteile, Restmüll und ein Regal mit der Aufschrift „Diesel“ hat ein noch Unbekannter vermutlich am vergangenen Wochenende in einem an den Nagoldtalradweg angrenzenden Waldgebiet zwischen Unterreichenbach und Dillweißenstein unerlaubt entsorgt.

Die Spurensicherung erfolgte durch die Kriminaltechnik. Die polizeiliche Fachabteilung für Gewerbe und Umwelt hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd, unter der Rufnummer 07231 186-3311, in Verbindung zu setzen.