Unfall mit Schwerverletztem: Gaffer ohne Führerschein

Bei einem Unfall an der A5 ist der Polizei ein Mann aufgefallen, der die Unfallstelle im vorbeifahren filmte. Als sie ihn anhielte, bemerkten sie, dass er keinen Führerschein hatte.

Nach einem Auffahrunfall mit einem Schwerverletzten hat die Polizei auf der Autobahn 5 bei Reute im Kreis Emmendingen einen Gaffer ohne Führerschein erwischt. Die Polizei teilte mit, dass der Gaffer beim Vorbeifahren die Unfallstelle per Handy gefilmt hatte und die Polizisten ihn deshalb anhielten.

Bei dem Unfall am Freitag war ein 42 Jahre alter Fahrer mit seinem Lastwagen in ein an einem Stauende stehenden Lastwagen gekracht und schwer verunglückt. Der Gaffer wird nun wegen Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und der Persönlichkeitsrechte durch Bildaufnahmen angezeigt. Auch wegen des fehlenden Führerscheins wird der Mann nun belangt.

Nach dem Unfall kam es in Richtung Karlsruhe zeitweise zu einem Stau von mehr als 10 Kilometern Länge. Auch die Nebenstraßen waren vom ausweichenden Verkehr stark überlastet.