Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer am Samstagmorgen zwischen 10.15 Uhr und 11.30 Uhr auf dem Parkplatz des Karlsbader Schießhüttencenter an der Benzstraße in Langensteinbach die linke Fahrzeugseite eines blauen Dacia Sandero Stepway beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von geschätzten 4.000 Euro zu kümmern, fuhr er davon, lautet die Pressemitteilung.

Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrer oder dem Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer (07243) 32 000 in Verbindung zu setzen.