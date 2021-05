Geänderte Corona-Verordnung ab Montag

Lehre für Studierende in Baden-Württemberg wieder in Präsenz möglich

Nur eine der Änderung in der Corona-Verordnung des Landes: Ab Montag können mehr Studierende an den Hochschulen in Baden-Württemberg in Präsenz lernen. Regelungen für Schnelltests in Kitas und Betrieben wurden erweitert.