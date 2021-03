Unter Alkoholeinwirkung Unfall in Mingolsheim verursacht

Mit über 1,5 Promille hat eine 54 Jahre alte Autofahrerin am Samstagnachmittag in Mingolsheim einen Unfall verursacht.

Kurz nach 12.30 Uhr fuhr die Unfallverursacherin auf der Friedrichstraße in Richtung Ortsmitte. Vermutlich aufgrund ihrer alkoholischen Beeinflussung touchierte sie beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto, teilt die Polizei Karlsruhe mit. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten deutliche Ausfallerscheinungen bei der Dame fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Zum Zweck der Blutentnahme musste die Fahrerin die Streife mit auf das Revier begleiten. Anschließend wurde ihr durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und durch die Beamten der Führerschein abgenommen. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 2 000 Euro geschätzt.