Schweres Unwetter am Sonntagabend in Baden-Württemberg erwartet

Starkregen, Hagel und Sturmböen: Der Deutsche Wetterdienst erwartet am Sonntagabend ein schweres Unwetter in Baden-Württemberg. Ein Tief ziehe von Westen nach Osten.

Das Unwetter werde aber nicht ganz so heftig wie Anfang der Woche, so der Deutsche Wetterdienst. Die Meteorologen rechnen mit Starkregen von 25 Litern, hie und da auch 40 Litern pro Quadratmeter, Hagel um zwei Zentimeter und Sturmböen von bis zu 80 Kilometern pro Stunde.

Das Gewitter ziehe aber relativ schnell durch Baden-Württemberg, deswegen werde es nicht so heftig wie zu Anfang der Woche, als durch die starken Regenfälle Straßen, Keller und ein Impfzentrum in Tübingen unter Wasser standen. Gleichwohl seien auch am Sonntag mit Überflutungen an besonders betroffenen Orten zu rechnen.

In Karlsbad wurde schon am Sonntagmittag im Ortsteil Langensteinbach die Hauptstraße überschwemmt. Das Wasser stand bis zu 70 Zentimeter hoch, zahlreiche Keller wurden überflutet. Die Feuerwehr sprach von mindestens 65 Einsatzstellen.