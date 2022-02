Wegen gefährlicher Körperverletzung

Urteil wegen Gewaltorgie: Staatsanwaltschaft Mannheim revidiert

Es war eine grausame Tat: Ein Mann tritt und schlägt einen anderen fast zu Tode – und das knapp eine halbe Stunde lang. Das Landgericht Mannheim bleibt in seinem Urteil deutlich unter den Vorstellungen der Staatsanwaltschaft. Die will das so nicht stehen lassen.