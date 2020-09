Verspätung von Briefzusendungen möglich

Verdi ruft in Baden-Württemberg zu Warnstreiks bei der Post auf

Auch im Südwesten hat die Gewerkschaft Verdi zu Warnstreiks ab Donnerstag aufgerufen. Dabei kann es zur Verspätung von Brief- oder Paketzustellungen kommen so Verdi. Laut Ansicht der Gewerkschaft hatten die Post-Mitarbeiter während der Corona-Pandemie eine erhebliche Arbeitsverdichtung zu schultern. Die daraus entstandenen Gewinne will der Post-Konzern ihrer Meinung nach selbst einbehalten.