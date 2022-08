Vereinfachungen bei der Grundsteuer sind nicht abzusehen

Die Länder haben sich auf ein gemeinsames Vorgehen verständigt und die digitale Bearbeitung zur Regel erklärt. Auch weil die Fehleranfälligkeit deutlich geringer ist und in den Finanzämtern die Formulare ohnehin eingescannt werden müssten zur weiteren Verarbeitung. Von Anfang an ist es nach Angaben von Splett aber für Menschen, „die nicht in der digitalen Welt unterwegs sind“, möglich gewesen, Papierformulare abzugeben: „Ein schöner Weg ist auch, sich von Angehörigen unterstützen zu lassen.“