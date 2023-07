Mühsame Aufklärung

Verfahren gegen ranghöchsten Polizisten in Baden-Württemberg: Zivilprozess in Stuttgart gestartet

Der Strafprozess gegen den ranghöchsten Polizisten in Baden-Württemberg sorgt für Schlagzeilen. Dazu kommt nun auch ein Zivilverfahren. Knackpunkt: Was darf die Verteidigung des Inspekteurs am Rande des Strafprozesses über die Nebenklägerin öffentlich machen?