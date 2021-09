Verkehrsunfall in Calw: Fußgänger stirbt an Verletzungen

Ein 76-jähriger Autofahrer ist am Sonntag mit einem 58-jährigen Fußgänger zusammengeprallt. Dieser starb im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Der Autofahrer war zur Zeit des Unfalls leicht alkoholisiert.

Nach einem Zusammenprall mit einem Auto in Calw ist ein 58-jähriger Fußgänger am Sonntag an seinen Verletzungen gestorben. Der Autofahrer war leicht alkoholisiert, teilte die Polizei mit.

Ein 76-jähriger BMW-Fahrer fuhr am Sonntag gegen 19.05 Uhr auf der Bahnhofstraße in Calw. Dort prallte er mit dem 58-Jährigen zusammen, der in dem Moment die Fahrbahn überquerte.

Ein Rettungswagen brachte den 58-Jährigen in ein Krankenhaus. Dort starb er an seinen Verletzungen.

Ein Alkoholtest ergab bei dem Autofahrer einen Wert von 0,3 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Für die Ermittlungen hat die Verkehrspolizei Pforzheim einen Sachverständiger hinzugezogen.