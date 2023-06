Verkehrsunfall nach gelockerten Radschrauben in Freudenstadt

Ein Unbekannter hat am Samstag in Freudenstadt an mehreren Autos die Radschrauben gelockert. In der Folge kam es am Sonntag auf der A81 zu einem Unfall.

Am Samstag zwischen 16 Uhr und 23 Uhr hat eine Frau ihr Auto auf dem Parkplatz eines Sportheims in der Freudenstädter Straße abgestellt. Wie die Polizei mitteilte, fand dort zu diesem Zeitpunkt eine Football-Veranstaltung statt. Während dieser Veranstaltung löste der Unbekannte an einem Vorderreifen und an einem Hinterreifen mehrere Radschrauben.

Die Besitzerin des Autos bemerkte dies am Sonntag auf der Autobahn A81, da ihr Auto zunächst auffällige Geräusche machte. Bei einem Bremsvorgang auf der B 462 in Fahrtrichtung Villingendorf verlor sie letztlich einen Vorderreifen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden noch an drei weiteren Autos die Radschrauben gelockert. Hier kam es bislang zu keinen weiteren Schäden.