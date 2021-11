Verkehrsunfallflucht: Zeugen gesucht

Ein Fahrer fuhr mit seinem Transporter gegen zwei stehende Autos in der Nacht vom Samstag. Der Fahrer verschwand und hinterließ dabei einen Sachschaden von 3.500 Euro.

Ein bislang unbekannter Fahrer eines Transporter hat in der Nacht vom Samstag, 6. Oktober, in Wildberg eine Unfallflucht begangen.

Nach Stand der Ermittlungen fuhr am Samstag, kurz vor Mitternacht, ein Transporter mit Pritsche, silbernen Ladebordwänden und roter Fahrerkabine die Marktstraße rückwärts und beschädigte hierbei einen geparkten Renault, wie das Polizeipräsidium Pforzheim mitteilt.

Anschließend, versuchte der Fahrer bei Kochsteige zu drehen, stieß dabei gegen einen abgestellten Skoda und verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Das verursachende Fahrzeug könnte von der Marke Iveco sein. An den beschädigten Autos entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 3.500 Euro.

Zeugen zum Unfallhergang oder Hinweisgeber bezüglich des flüchtigen Transporters, werden gebeten, mit dem Polizeirevier Nagold, unter der Telefonnummer (07452) 9 30 50, Kontakt aufzunehmen.