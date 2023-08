Verschwundene 21-Jährige: Verdächtiger bleibt in Haft

Der Tatverdächtige im Fall der im Februar verschwundenen 21-Jährigen bleibt in Haft. Das hat das Oberlandesgericht am Mittwoch beschlossen.

Im Zusammenhang mit dem Verschwinden einer 21-Jährigen aus Eigeltingen im Landkreis Konstanz bleibt der Verdächtige in Untersuchungshaft. Das entschied das Oberlandesgericht (OLG) Karlsruhe in einem am Mittwoch veröffentlichten Beschluss. Der Mann sei weiterhin dringend verdächtig, die Frau umgebracht zu haben. Auch wenn die Leiche der 21-Jährigen bisher nicht gefunden wurde, sei es hoch wahrscheinlich, dass sie nicht untergetaucht, sondern im Februar in ihrer Wohnung vom Beschuldigten getötet wurde, hieß es weiter. Es bestehe der Verdacht, dass sie etwa mit „Schlägen, Tritten oder auf andere unblutige Weise“ angegriffen wurde.

Staatsanwaltschaft plante Haftbefehl aufzuheben

Mit seinem Beschluss reagierte das OLG auf eine Beschwerde der Staatsanwaltschaft Konstanz gegen die Entscheidung des dortigen Landgerichts, den Haftbefehl gegen den 42-Jährigen außer Vollzug zu setzen. Die zuständige Kammer hatte keinen dringenden Tatverdacht gesehen. Die Anklagebehörde hatte Ende Juli Anklage gegen den Mann erhoben und ihm Nachstellen mit Todesfolge, einen Verstoß gegen das Waffengesetz und Körperverletzung vorgeworfen.

Die Frau ist seit dem 21. Februar verschwunden. Ihre Familie hatte sie als vermisst gemeldet. Indizien deuteten auf den Beschuldigten hin und führten zu seiner Festnahme. Trotz umfangreicher Suchaktionen ist die 21-Jährige bisher nicht gefunden worden.