Der Vermisstenfall „Scarlett Salice“ hat Markus Baumgartner nie losgelassen. „Er ist einfach mysteriös – weil gar nichts auftaucht“, sagt der Bereichsleiter der Bergwacht Schwarzwald im Raum Waldshut. Auf dem bekannten Schluchtensteig-Wanderweg war die gesuchte 26-Jährige aus Nordrhein-Westfalen mehrere Tage lang alleine unterwegs – und verschwand dann am 10. September 2020 nahe Todtmoos.

Baumgartner war an diversen großen Suchaktionen in der zerklüfteten Landschaft beteiligt, aber ohne Ergebnis. Deshalb hoffen auch er und seine Kollegen auf entscheidende Hinweise durch die Sonderausgabe von „Aktenzeichen XY … ungelöst“ an diesem Mittwoch, 29. Juni: Fiel die junge Frau einem Verbrechen zum Opfer? Oder ist sie in dem steilen Gelände verunglückt?

Wenn jemand abrutscht, solange die Vegetation üppig ist, dann ist es sehr schwierig, jemanden am Boden zu sehen. Markus Baumgartner, Bereichsleiter der Bergwacht Schwarzwald

Vier vermissten Menschen ist die Sendung am Mittwochabend gewidmet – eine davon ist die junge Wanderin aus Bad Lippspringe. „Es wäre gut, wenn es endlich eine Lösung gäbe“, sagt Bergretter Baumgartner. Die Ungewissheit quält Familie und Freunde, aber auch viele Menschen im Südschwarzwald fragten immer wieder nach, ob es Neues gebe.

Mit Hunden, Hubschraubern und Drohnen suchten Polizei und Bergwacht nach der Vermissten. „Wir waren auch in den Monaten November und Dezember nochmal dort“, erzählt Baumgartner. „Denn, wenn jemand abrutscht, solange die Vegetation üppig ist, dann ist es sehr schwierig, jemanden am Boden zu sehen.“ Auf Luftfotos seien auch tatsächlich einige farbige Gegenstände entdeckt worden, die zur Ausrüstung von Salice hätten passen können.

Aber am Ende entpuppten sich alle vagen Hinweise als belanglos. Nicht der kleinste Fetzen Stoff tauchte auf. „Vor kurzem erst hat eine Wanderin in der Gegend eine blaue Jacke gefunden“, sagt Baumgartner. „Aber auch die war letztlich nicht der jungen Frau zuzuordnen. Sie hätte darin zelten können, so groß war die Jacke.“

Helferkreis suchte nachts mit Scheinwerfern nach reflektierender Isomatte

Die Vermisste war zum Zeitpunkt ihres Verschwindens eher klein und schlank. Etwa 1,60 Meter groß und 50 Kilo leicht, glatte dunkelblonde Haare mit blondierten Spitzen – so wird das Aussehen der unternehmungslustigen jungen Frau beschrieben. Sie trug einen roten Rucksack der Marke Osprey, ein gelber Herz-Anhänger baumelte daran. Ein kleines graues Zelt und eine silberne Isomatte hatte sie bei sich.

Auf diese glänzende Schlafmatte hoffte auch der Unterstützerkreis „Bitte findet Scarlett“. „Wir haben extra eine Nachtwanderung mit starken Scheinwerfern gemacht, um zu sehen, ob die Isomatte irgendwo reflektiert“, erzählt Patricia Lindinger. Die Frau aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis kannte Salice zwar nicht – aber ihr Schicksal rührte sie. „Ich habe den Aufruf ihrer Schwester in einem Wanderforum gelesen“, sagt Lindinger. „Der Fall hat mich einfach betroffen gemacht. Und ich bin selbst Mutter.“

Vermisste wollte nach Asien auswandern

In Zusammenarbeit mit der Familie der Vermissten haben Lindinger und ihre Mitstreiter dann die Facebook-Seite „Bitte findet Scarlett“ aufgebaut. Sie haben Plakate aufgehängt, sie mobilisieren immer wieder freiwillige Helfer, die nach Hinweisen suchen und den Fall Scarlett bekannt machen. Unfall oder Verbrechen? „Die Chancen stehen 50 zu 50“, meint Lindinger.

Dass die angeblich lebenslustige junge Frau „aussteigen“ wollte und selbst alle ihre Spuren verwischt hat, hält Lindinger für „ausgeschlossen“. Salice wollte nach Asien auswandern und dort mit ihrem Freund zusammenleben. Aber an ihrem Privatleben sei rein gar nichts mysteriös. Im privaten Umfeld Salices haben natürlich auch die Staatsanwälte ermittelt.

Anzeige aus Paderborn mit „Andeutungen und Mutmaßungen“ über ein Gewaltverbrechen

Dabei hätten sich „keine wesentlich weiterführenden Erkenntnisse zu ihrem Verbleib ergeben“, teilt Iris Janke, die Leiterin der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen, mit. Auch ein Todesermittlungsverfahren vorigen Sommer habe nicht weitergeführt. Eingeleitet wurde es aufgrund einer Anzeige aus Paderborn – sie habe „Andeutungen und Mutmaßungen“ in Richtung eines Verbrechens enthalten.

„Den in der Anzeige gegebenen Hinweisen wurde nachgegangen“, erklärt Staatsanwältin Janke. „Diese führten aber nicht weiter beziehungsweise zeigten sich als nicht gehaltvoll. Es gibt keine belastbaren Anhaltspunkte dafür, dass die Person einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist.“

Suchhunde stoppten bei Parkplatz

Teilweise habe Salice in Herbergen übernachtet, teilweise in ihrem kleinen Zelt in Naturcamps übernachtet, berichtet Lindinger von der Gruppe „Bitte findet Scarlett“. „Das Rätselhafte ist, dass sie hier im Schwarzwald wie vom Erdboden verschluckt ist“, sagt sie.

Zwei mögliche Hinweise beschäftigen die Phantasie der Helfer: Suchhunde sollen nahe des Etappeneinstiegs bei Todtmoos angeschlagen haben. Und beim Parkplatz an der Steinbrücke im Wehratal hätten die Hunde nicht weiterlaufen wollen. Genau bei diesem Parkplatz, etwa auf halber Strecke nach Wehr, will auch eine Dame die Vermisste noch bei der Rast gesehen haben.

Letzter Lebensbeweis auf der Supermarkt-Kamera

Fest steht: Der letzte Beweis, dass Salice lebt, stammt vom Morgen des 10. September 2020. Eine Supermarkt-Kamera zeichnete die junge Wanderin kurz nach 10 Uhr beim Einkaufen in Todtmoos auf. Ihr Handy wurde gegen 11 Uhr zum letzten Mal in der Nähe der Gemeinde geortet.

Dass es kaum Zeugenaussagen gibt, beschäftigt auch Bergwacht-Bereichsleiter Baumgartner. „Der Schluchtensteig ist ein stark frequentierter Wanderweg“, sagt er. Die Vermisste wollte am Tag ihres Verschwindens die letzte, 22 Kilometer lange Etappe von Todtmoos nach Wehr gehen. Vom bequemen Fahrweg bis zum winzigen Pfad in steilem Gelände gebe es alle Schwierigkeitsgrade, sagt Baumgartner.

Hat die junge Wanderin unterwegs ihre Pläne geändert? Hat sie sich am Parkplatz von Unbekannten mitnehmen lassen? Wer eine solche Etappenwanderung macht, gebe normalerweise nicht kurz vor dem Ziel auf, gibt Baumgartner zu bedenken. Auch die Ermittler haben keinen Hinweis auf eine Planänderung Salices.

Die Helfer des Freundeskreises „Bitte findet Scarlett“ hoffen nun inständig, dass die Sendung „Aktenzeichen XY … Vermisst“ einen Durchbruch bringt. „Es waren viele Urlauber damals im Schwarzwald“, sagt Lindinger. „Vielleicht hat jemand sogar ein Foto oder Video, auf dem Scarlett zu sehen ist?“