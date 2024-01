Messerangriff auf Schulhof: Stuttgarter Polizei nimmt 16-Jährigen fest

Nach einem versuchten Tötungsdelikt sitzt ein Jugendlicher in der Landeshauptstadt in Untersuchungshaft. Der Grund dafür ist ein folgenschwerer Streit.

Polizisten haben am Mittwochnachmittag einen 16-Jährigen im Bereich einer Stuttgarter Schule festgenommen. Er soll am 21. Dezember einen Gleichaltrigen durch einen Stich schwer verletzt haben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart am Donnerstag gemeinsam mitteilten.

Der Jugendliche sitzt nun in Untersuchungshaft. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde er dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ. Zwei mutmaßliche Mittäter – ein 17-Jähriger und eine 16-Jährige – bleiben vorläufig auf freiem Fuß.

Verletzter muss ins Krankenhaus

Laut der Mitteilung war es unter den Jugendlichen wenige Tage vor Heiligabend zu einem Streit gekommen. Dabei sollen die Angreifer dem Opfer zunächst Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Danach soll ihm der festgenommene 16-Jährige die Stichverletzung zugefügt haben.

Rettungskräfte kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei fahndeten nach den Tatverdächtigen, trafen sie aber nicht mehr an. Zu den Hintergründen des Streits gab es keine Angaben.