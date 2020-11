Am Ende eines Prozesses darf der Angeklagte nochmal sprechen. „Das Letzte Wort des Angeklagten“ soll ihm nochmal die Möglichkeit geben, sich Gehör zu verschaffen. Ein wichtiges Recht im deutschen Strafprozess.

Manche Angeklagte entschuldigen sich abschließend, manche gestehen, einmal hat ein 71-Jähriger gar fünf Verhandlungstage lang „das letzte Wort“ gehabt, ehe die Richterin einschritt.

Am Montagvormittag ging es im Eiszeit-Prozess am Oberlandesgericht Stuttgart schnell mit dem letzten Wort. Der angeklagte Dasbar W. beließ es bei einem Satz: „Ich schließe mich meinen Anwälten an, in dem, was sie gesagt haben.“ Das, was seine beiden Verteidiger zuvor schon äußerten, hatte es in sich.