Eine Frau hat sich zu Beginn der Corona-Krise eine Dating-App installiert, ein Mann hat seine gelöscht. Beide suchen im Raum Karlsruhe einen Partner und berichten von ihren Erfahrungen. Zwei Single-Berater erklären, was auch in Pandemie-Zeiten möglich ist.

Pia Olbert muss lange nachdenken. Doch dann fällt der 25-Jährigen doch noch etwas ein, was sich bei der Partnersuche in Corona-Zeiten zum Positiven gewandelt hat. „Früher saß ich mit meinem Date im Restaurant – auch wenn es schlecht lief, mussten beide das Essen abwarten“, sagt die Frau aus Karlsruhe. „Heute geht man spazieren und dreht notfalls eben nur eine kleine Runde.“

Olbert möchte nicht mit ihrem wirklichen Namen in der Öffentlichkeit stehen. Überhaupt mag sie es nicht, sich in einer Dating-App zur Schau zu stellen. „Dort auf Ex-Freunde zu treffen, würde bei mir Panik auslösen“, sagt sie. Am liebsten lernt sie Menschen ungezwungen auf Partys kennen, doch die Suche nach einer Beziehung möchte sie sich durch Corona nicht nehmen lassen.

Was sie sucht? „Einen, der ehrlich ist, der Ausstrahlung hat – und Manieren.“ Sieben Dates hat sie seit Beginn der Pandemie über Bumble gehabt. Bei der App ist es nur möglich, dass Frauen Männer anschreiben, umgekehrt nicht. In den Profilen sieht die 25-Jährige Fotos der App-Nutzer und Angaben zu Größe, Hobbies oder auch Alkoholkonsum („häufig“, „ab und zu“ oder „nie“).