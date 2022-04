Viele Staus zu Ostern im Südwesten erwartet

An den kommenden Tagen erwartet der ADAC viele Staus. Besonders hoch sei die Staugefahr am Gründonnerstag, Karfreitag und Ostermontag

Die Menschen in Baden-Württemberg müssen am Osterwochenende mehr Zeit auf den Straßen einplanen.

Besonders hoch sei die Staugefahr am Gründonnerstag und Karfreitag, teilte der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) mit. Auch am Ostermontag müssten sich die Menschen auf viele Staus einstellen.

„Punktuell ist das Staurisiko auf der A8 mit der Baustelle zwischen Pforzheim-Ost und Pforzheim-West sowie am Albaufstieg besonders groß“, informierte der ADAC Württemberg.

Am Samstag und am Ostersonntag dürfte es auf den Straßen ruhiger werden. „Wer zeitlich flexibel ist, hat an diesen Tagen gute Chancen auf eine staufreie Fahrt.“