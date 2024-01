Viele Unfälle wegen Glatteis im südlichen Baden-Württemberg: Eine Tote

Am frühen Dienstagmorgen hat es viele Glatteisunfälle im südlichen Baden-Württemberg und im Schwarzwald gegeben. Eine Frau starb.

Am frühen Dienstagmorgen hat es viele Glatteisunfälle im südlichen Baden-Württemberg und im Schwarzwald gegeben. Nahe Neuweiler im Kreis Calw kam eine Autofahrerin offenbar wegen Glätte und unangepasster Geschwindigkeit in den Gegenverkehr und stieß mit einem Bus zusammen. Die Frau starb am Unfallort, wie die Polizei mitteilte.

Auch rund um Ulm, auf der Alb und in Oberschwaben kam es zu zahlreichen Unfällen wegen Eisglätte. Nahe Allmendingen prallte ein Autofahrer gegen ein entgegenkommendes Streufahrzeug. Bei Blaubeuren zog sich ein Autofahrer beim Zusammenprall mit einem anderen Wagen schwere Verletzungen zu.

Im Kreis Sigmaringen war die Polizei wegen mehr als 50 Unfällen im Dauereinsatz. Unter anderem prallte ein Geländewagen gegen ein Kleinbus, bei weiteren Unfällen überschlugen sich Fahrer teils mit ihren Wagen.

In vielen Fällen blieb es bei Blechschäden

In vielen Fällen blieb es laut Polizei auch bei Blechschäden. Die Polizei Konstanz berichtete von etwa 30 bis 40 witterungsbedingten Unfällen. In den Höhenlagen des Landkreises Waldshut wurden bei insgesamt zwölf Unfällen zwei Menschen leicht verletzt – unter anderem kippte ein Lastwagen auf glatter Fahrbahn um.