Vier Menschen nach Auffahrunfall auf A6 bei Wolpertshausen verletzt

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 6 nahe Wolpertshausen (Landkreis Schwäbisch Hall) sind vier Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Nach Angaben der Polizei war ein 43-jähriger Autofahrer am Montagmorgen in Richtung Heilbronn unterwegs, als er auf der rechten Spur von hinten gegen einen Sattelauflieger fuhr. Die Autobahn war nach dem Unfall zunächst voll gesperrt.

Durch den Zusammenstoß sei das Auto nach links gegen die Mittelleitplanke geschleudert worden und kam danach zum Stehen. Laut Polizei erlitten zwei Mitfahrer in dem Auto schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte einen von ihnen in eine Klinik. Der Fahrer des Wagens und ein weiterer Mitfahrer wurden leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 42.000 Euro. Die Sperrung der Autobahn dauerte am Vormittag an.