Bei einem Verkehrsunfall auf der B37 in Heidelberg sind vier Personen verletzt worden. Zwei Autos waren an dem Unfall beteiligt.

Vier Menschen sind bei einem Verkehrsunfall auf der Schlierbacher Landstraße (B37) in Heidelberg verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge waren zwei Autos in dem Unfall am Mittwochmittag verwickelt, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Mehrere Verletzte

Demnach kam es wohl zu einem Frontalzusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Zwei Insassen wurden den Angaben zufolge schwer und zwei leicht verletzt.