Zwei Bauvorhaben stehen an

Vom Hornschlitten zum Rettungshubschrauber: Bergwacht Schwarzwald wird 100 Jahre alt

Mit einem Berggottesdienst am 10. Juli auf dem Belchen und einem Aktionstag am 23. Juli auf dem Feldberg feiert die Bergwacht Schwarzwald ihren 100. Geburtstag. Die einzige selbstständige Bergwacht Deutschlands lebte in diesen 100 Jahren in einem ständigen Wandel.