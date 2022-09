Ein bundesweiter Trend zeigt sich auch in der Region: Die Sterberate ist höher als die Geburtenrate. Heißt: Die Region wächst, aber nur durch den Zuzug. „Wir sind eine Zuzugsregion“, sagt Proske. „Das waren wir und werden es auch bleiben.“ Oft seien es qualifizierte Arbeitskräfte, die den Weg nach Baden-Württemberg suchen.

Von Bruchsal im Norden über Karlsruhe bis Bühl im Süden erstreckt sich das Gebiet des Regionalverbands mit rund 1,04 Millionen Einwohnern. Im Jahr 2010 waren es noch 1,01 Millionen Einwohner. Der Regionalverband erwartet einen Zuwachs von rund 52.000 Menschen in den kommenden zehn Jahren.

„Die große Unbekannte ist die Migration“, sagt Proske. Der Krieg in der Ukraine etwa hat zuletzt für einen starken Zuzug von Geflüchteten gesorgt. Es gibt natürlich auch Abwanderung aus der Region. Die meisten Menschen zieht es in andere Bundesländer, in die Pfalz (2021: 3.400), nach Bayern (2.200) oder Bremen (1.700).