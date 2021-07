Die Wälder in Baden-Württemberg haben seit Jahren zu kämpfen. Trockenheit und Hitzephasen, die es in den vergangenen Jahren vermehrt gab, haben Auswirkungen. Sorgen bereiten aktuell die Holzpreise.

Bereits der Sommer 2018 erinnerte an die Rekordhitze des August 2003. Seitdem waren es drei Jahre in Folge, in denen Hitze und Trockenheit den Nadelbäumen in Baden-Württemberg zusetzten.

Der „Buchdrucker“, als der bekannteste unter den gefräßigen Borkenkäfern, tat ein Übriges dazu. Doch in diesem Sommer steht wohl nicht der Borkenkäfer im Mittelpunkt. Sorge bereiten Fachleuten die immens gestiegenen Holzpreise – und eine vermeintliche Holzknappheit.

„Die vergangenen drei trocken-heißen Jahre haben unseren Wäldern sehr zugesetzt und für große Mengen an Schadholz und für viele Kahlflächen gesorgt“, sagt der Forstminister des Landes, Peter Hauk (CDU).