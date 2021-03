Grüner Sieger Winfried Kretschmann am Wahlabend gelöst: „Und nun: Feiert schön!“

In der ersten Reihe ist kein Platz mehr frei, die Fotografen warten vor der Bühne gedrängt auf das Bild. Winfried Kretschmann, der Wahlsieger. Das Motiv soll er ihnen gleich liefern. Bevor er die Bühne betritt, blickt er zu seinem Sprecher. Ein Nicken, er kann die Maske abnehmen. Auf der Bühne blickt er in unzählige Kameralinsen, hebt etwas unbeholfen den Arm und winkt.

„Danke, dass Sie so schöne Fotos gemacht haben“, sagt er und geht, die Fotografen lachen. Es waren ein paar wenige Sekunden an diesem Abend, die Kretschmann improvisieren durfte.

An anderen Momenten des Abends wollte der grüne Wahlsieger in keinem Block der Journalisten und in keiner Aufnahme den Eindruck hinterlassen, er favorisiere bestimmte Koalitionspartner.