Mehrere Polizeibeamte nach Faschingsumzug in Waldachtal verletzt

Mindestens drei Polizisten sind am Sonntagnachmittag nach dem Faschingsumzug in Waldachtal von betrunkenen Randalierern leicht verletzt worden.

Nach dem Faschingsumzug in Waldachtal ist es am Sonntagnachmittag zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurden dabei mindestens drei Polizeibeamte leicht verletzt.

22-Jähriger verletzt zwei Beamte

Gegen 17.25 Uhr kam es im Bereich "Im Hofacker" zwischen mehreren Personen zu Handgreiflichkeiten, ein Zeuge versuchte dazwischenzugehen. Dieser wurde im Anschluss von einem 22-Jährigen noch am Boden liegend getreten, sodass er leicht verletzt wurde. Währenddessen flüchtete der 22-Jährige, konnte aber zu Fuß verfolgt, gestellt und noch in der Straße "Im Hofacker" vorläufig festgenommen werden. Hierbei leistete er Widerstand. Im Zusammenhang mit dieser Festnahme wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt.

Der Verdächtige musste eine Blutprobe abgeben. Da bei dem 22-Jährigen auch eine geringe Menge an Betäubungsmittel gefunden wurde, erwartet ihn nun eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Weitere alkoholisierte Personen randalieren und gehen Polizeibeamte an

Noch während dieser Sachverhaltsaufnahme beleidigte ein alkoholisierter 18-Jähriger mehrfach die eingesetzten Polizeibeamten. Einem Platzverweis kam er nicht nach, sodass er mittels unmittelbaren Zwangs festgenommen und letztlich an eine Vertrauensperson übergeben wurde. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von über 2,0 Promille.

Gegen 18.20 Uhr meldeten Mitglieder einer Narrenzunft einen 41-Jährigen, der vorher in einem Festzelt auffiel, da er Gäste beleidigte und Gläser um sich warf. In diesem Zusammenhang sollte die Identität des Mannes festgestellt werden, wobei er sich unkooperativ zeigte und die Polizisten mehrfach von sich wegstieß. Trotz wiederholter Aufforderung, sich auszuweisen und der Androhung unmittelbaren Zwangs, leistete er Widerstand und musste letztlich ebenfalls zu Boden gebracht werden. Ein Polizeibeamter trug hierbei Verletzungen am Knie davon.