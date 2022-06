Waldbrandgefahr in Baden-Württemberg sinkt dank Regen

Noch am Wochenende hatte in Baden-Württemberg die höchste Gefahrenstufe für Waldbrände gegolten. Wegen erwarteter Schauer und Gewitter gibt der Deutsche Wetterdienst jetzt Entwarnung.

Infolge der Regenfälle sinkt die Gefahr von Waldbränden in Baden-Württemberg. Für die zweite Wochenhälfte sagte der Deutsche Wetterdienst am Montag für weite Teile des Landes nur noch die niedrigste und zweitniedrigste Gefahrenstufen voraus. Am Wochenende hatten im Südwesten nach tagelanger Trockenheit noch überwiegend die höchsten der fünf Warnstufen gegolten.

In den kommenden Tagen soll es der Prognose zufolge immer wieder schauern und gewittern. Für Dienstag sagten die Meteorologen Höchstwerte von 25 Grad im Bergland und 31 Grad am Hochrhein vorher. Mittwoch könnten es dann bis zu 23 Grad im Bergland, lokal ansonsten auch mal bis zu 29 Grad werden. Örtlich seien Unwetter mit Starkregen, schweren Sturmböen und Hagel wahrscheinlich.