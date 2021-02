Am Sonntag

Wandererin sinkt am Feldberg in Loch ein: Lebensgefährlich verletzt

Eine Wandererin ist am Feldberg in den Schnee eingesunken und lebensgefährlich verletzt worden. Die 27-Jährige sei am Sonntagnachmittag in ein drei Meter tiefes Loch unter der Schneedecke gestürzt, sagte eine Sprecherin der Bergwacht Hochschwarzwald am Abend.