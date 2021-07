Der letzte Wanderschäfer im Enzkreis: Kampf gegen Behörden auf dem Höhepunkt

Über Dirk Riedl ließe sich eine emotionale Geschichte schreiben. Über den Schäfer, der im Stall steht, 125 Lämmer werden am nächsten Tag zum Schlachten abgeholt. Wie er mit tränenerstickter Stimme sagt, dass ihn der Abschied immer wieder schmerze. Aber Dirk Riedl steht neben seinen Lämmern und sagt: „Es ist einfach so.“

Deshalb ist es die Geschichte über einen Schäfer, der die Liebe zu seinen Tieren anders ausdrückt. Seit acht Jahren kämpft er dafür, sie alle in seinem Stall auf dem Betzenbuckel bei Heimsheim unterbringen zu können. Dafür braucht er einen größeren Stall. Ein Kampf gegen die Behörden – und für seine 630 Merino-Schafe.

Nur 300 von ihnen kann er im Stall unterbringen. „Jedem Tier muss es gut gehen“, sagt Riedl. Er steht im Stall und blickt auf seine Lämmer. Dann zeigt er nach draußen, es regnet.

„Bei so einem Wetter würde ich gerne abends alle rein holen, damit sie trocken liegen.“ Wenn es lange regnet, isoliert die Wolle nicht mehr gut. Liegen die Schafe dann nachts noch auf dem feuchten Boden, kühlen sie noch stärker ab.

Bauantrag lag 2013 vor – seitdem herrscht Stillstand

Lange Zeit war alles gut gewesen. Ein Schäfer pflegte die Flächen im Enzkreis, die irgendwann zum Naturschutzgebiet erklärt wurden. Die Schafe sorgen dafür, dass die Fläche nicht verwuchert und schaffen die Voraussetzung dafür, dass sich mehr Arten ansiedeln. Diese Bedingungen würden Maschinen in diesem europarechtlich ausgewiesenen Fauna-Flora-Habitat (FFH-Gebiet) nicht schaffen.

Im Winter zieht Wanderschäfer Riedl von Weide zu Weide, im Sommer schlägt er sein Quartier am Betzenbuckel auf. Zu jeder Jahreszeit muss er von morgens bis abends bei den Tieren sein – und trotzdem die emotionale Distanz wahren. Namen vergibt der 52-Jährige grundsätzlich nicht.

„Nein, nein, nein“, sagt er und schüttelt den Kopf. Nur zwei, Muggele und Luisa, die hat er mit der Flasche aufgezogen. Andere Lämmer füttert er über Monate, bis sie zum Schlachten abgeholt werden. „Das gehört einfach auch dazu.“

Wann er das letzte Mal Urlaub gemacht hat? Riedl lacht. Einmal hat er einen Helfer organisiert und konnte sonntags zu einer Konfirmation. Und vor 13 Jahren war er ein paar Tage in Österreich. „Man kann nicht fort – das ist einfach so.“

Vor 24 Jahren übernahm Riedl, mittlerweile kümmert er sich um 90 Hektar – drei Mal so viel Fläche wie sein Vorgänger. „Mehr Fläche, mehr Schafe“, sagt Riedl. Die Gemeinde ist froh, dass er sich darum kümmert. 2013 war der Bauantrag für einen neuen Stall im Gemeinderat – seitdem herrscht mehr oder weniger Stillstand. Das Regierungspräsidium Karlsruhe lehnt einen Bau ab: Naturschutzgebiet.

Im April hat sich die Situation verschärft. Es war kalt, die Witterung schlecht – wieder so eine Nacht, in der Riedl seine Schafe lieber im Stall gehabt hätte. Morgens kommt er zur Weide bei Ottenbühl und spürt schnell, dass etwas nicht stimmt.

Seinem Helfer sagt er: „Das sind zu wenige Lämmer.“ Die Schafe schreien, Riedl sieht Fahrspuren. 22 Tiere, 3.500 Euro, das sind die nackten Zahlen. „Man langt einfach nicht ran an Tiere“, sagt Riedl ernst. „Das gehört sich einfach nicht.“

Es ist der vorläufige Höhepunkt in der Auseinandersetzung. Wo hakt es also seit acht Jahren? Andor Varszegi blickt in die Akten. Der Leiter des Stadtbauamts Heimsheim sagt: „Alles begann wie ein leichter Fall. Dann wurde es immer komplizierter. Das Ganze ist hochgekocht.“

Die Flächen gehören den Gemeinden, doch das Regierungspräsidium lehnt einen Stall-Bau bislang ab. Man habe über eine Erweiterung des alten Stalles nachgedacht, über einen Neubau, über ein ganz anderes Grundstück.

Er sehe das als kommunale Aufgabe – die Flächen liegen auf Heimsheimer und Friolzheimer Gemarkung. Varszegi betont: „Der jetzige Standort ist für den Stall einfach der beste – Punkt aus.“

Man sei sehr froh, dass Riedl die Fläche pflege. „Für die maschinelle Bearbeitung müssten wir Landwirte finden. Aber die Schafe pflegen den Boden auch ganz anders.“ Man wolle nochmal eine Bauvoranfrage stellen. Wird diese abgelehnt, erfahre man zumindest die genauen Gründe.

Auf Anfrage teilt das Regierungspräsidium mit, dass der Stall am jetzigen Standort nicht vergrößert werden könne, „da sich dort europarechtlich geschützte Lebensräume befinden“.

Für den Bau eines neuen Stalles aber habe man die Befreiung aus der Naturschutzgebietsverordnung nicht grundsätzlich ausgeschlossen. „Es kommt hier auf die konkrete Fläche und deren naturschutzfachliche Wertigkeit an“, so eine Sprecherin. Ein Eingriff sei nur zulässig, wenn es keine Alternativen gibt.

„Es ist mein zähester Streitfall“, sagt Florian Wagner. Er berät neben Riedl nach eigenen Angaben rund 150 Schäfereien in Baden-Württemberg und Bayern. „Hier hat man den Eindruck, dass eine Behörde die andere blockiert“, sagt Wagner.

Die Argumente des Regierungspräsidium hält er für vorgeschoben. Es gebe etliche Fälle, in denen Ställe in FFH-Gebiete gebaut wurden. Man müsse die Vor- und Nachteile abwägen. Ohne Beweidung der Schafe leide auch die Naturschutzfläche.

Die Parteien wollen eine Lösung finden

„Den Stall nicht zu bauen, gefährdet diesen geschützten Lebensraum stärker als wenn man ihn nicht baut“, sagt Wagner. „Es wäre mir neu, wenn man das in diesem Fall schon mal ernsthaft geprüft hat.“ Wichtig sei, dass der Prozess nun vorankomme.

Die Fronten sind verhärtet. Ein Grundstück, das das Regierungspräsidium als Ersatz ins Visier nahm, liege zwischen zwei landwirtschaftlichen Flächen und sei total ungeeignet, betont Schäfer Riedl.

„Unsere Belange werden einfach nur ignoriert.“ Nach einer Beschwerde beim Regierungspräsidium habe es eine Art Krisensitzung gegeben. Dort sei gedroht worden, man könne die Flächen auch mit Maschinen mähen lassen.

Aus dem Regierungspräsidium heißt es nun, man wolle nach der Sommerpause auf die Gemeinden und den Schäfer zugehen, um eine „zufriedenstellende Lösung“ zu finden. Noch in dieser Woche soll es zudem eine Begehung vor Ort geben. „Wir sind guter Hoffnung“, sagt Riedl. „Und wir lassen nicht locker.“