Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Hoch Elfie im Anflug

Sommer in Baden-Württemberg

„Wann wird’s mal wieder richtig Sommer, ein Sommer, wie er früher einmal war?“ trällerte Rudi Carrell in seinem Hit im Jahr 1975. Dieser Tage wünschen sich viele einen richtigen Sommer zurück, denn die vergangenen Monate waren in Baden-Württemberg recht verregnet, tendenziell zu kalt, zu stürmisch und mehr Unwetter zogen auf. Kann Hoch „Elfie“ den Sommer noch retten?

Am Samstag kommt es wieder zu Unwettern

Zunächst ja, sagen die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst. Bereits am Mittwoch klettern die Tageshöchsttemperaturen im Südwesten laut DWD auf bis zu 30 Grad. Am Donnerstag werden Höchstwerte bis 33 Grad erwartet. Auch der Freitag bleibt schön mit Werten bis zu 31 Grad. In der Nacht zum Samstag könnte es im Süden wieder mit Schauern und Gewittern weitergehen. Das Wochenende bringt Tageshöchstwerte um die 28 Grad. Wie es ab dem Montag kommender Woche dann weitergeht, ist nach Angaben der Experten noch nicht ganz sicher. Einige Wettermodelle sagten einen erneuten Warmluftvorstoß vorher.