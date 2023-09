Warnung vor Gewitter mit Hagel und Starkregen in Baden-Württemberg

Der Sommer neigt sich in Baden-Württemberg dem Ende zu. Vor allem am Mittwoch warnt der Deutsche Wetterdienst mit Unwetter.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Gewittern mit Starkregen und Hagel am Mittwoch in Baden-Württemberg.

Vor allem in der Südhälfte des Landes soll der Regen ab dem Nachmittag besonders stark werden, so der DWD. Schon ab Vormittag bis in den Abend hinein kann es zu einzelnen Gewittern mit stürmischen Böen kommen.

Ab dem Nachmittag sind dann auch Sturmböen und Hagel wahrscheinlich. Punktuell soll es Starkregen mit bis zu 60 Liter pro Quadratmeter in Baden-Württemberg geben. Die Höchsttemperaturen am Mittwoch liegen zwischen 18 Grad im Hotzenwald und 24 Grad am Rhein.

Wochenende verspricht besseres Wetter

Am Donnerstag wird es laut DWD im Norden freundlich und überwiegend trocken. Im Süden bleibt es dichter bewölkt, zeitweise sind auch Schauer und Gewitter möglich.

Die Höchsttemperaturen werden ähnlich wie am Mittwoch: 18 Grad im südlichen Bergland und 25 Grad am Rhein. Richtung Wochenende soll es überwiegen trocken bleiben und auch die Temperaturen steigen wieder an.