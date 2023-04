Bei Verstößen drohen Bußgelder

Tanzverbot an Karfreitag in Baden-Württemberg noch zeitgemäß? Gastronomie und Politik streiten

An Karfreitag gedenken die Christen der Kreuzigung Jesu. Damit sie das in Ruhe tun können, dürfen alle anderen Menschen nicht tanzen gehen – so will es das Gesetz. Ist das noch zeitgemäß?