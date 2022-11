Gesundheitsminister Lucha hält die Aufhebung der Isolationspflicht „aus infektiologischer Sicht derzeit vertretbar“. Das zeigten nicht zuletzt die Erfahrungen in europäischen Nachbarländern, die diesen Schritt bereits gegangen seien, teilte der Minister mit. Zudem führte das Ministerium zurückgehende Infektionszahlen, eine wirksame Schutzimpfung sowie eine sehr hohe Basisimmunität innerhalb der Bevölkerung an. Auch dass es in der Regel keine schweren Krankheitsverläufe sowie wirksame antivirale Medikamente gebe, rechtfertigt aus Sicht des Landes den Schritt.