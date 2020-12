Die evangelische Landeskirche Baden konnte den Menschen nicht vermitteln, wie viel sie in der Corona-Krise wirklich geholfen hat, sagt Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh. Ein Historiker und ein Kommunikationsberater geben ihm und der Kirche Tipps, was sie besser machen können.

Das Kamingespräch beim evangelischen Oberkirchenrat in Karlsruhe soll zum Jahresende noch einmal den Landesbischof, Mitarbeiter und Medienvertreter zusammenbringen. Wohlige Worte und auch ein kritischer Rückblick auf das Jahr. Dieses Jahr war alles anders. Es flackerte kein Feuer im Kamin, und von wohligen Worten zum Jahresabschluss war auch keine Spur. Es ging bei dem Gespräch per Video um Krise – und um Krise. Zum einen um die Corona-Krise und zum anderen um die Krise der Kirche.

Die Kirchenkrise hält schon länger an und deutet auch in Zukunft auf einen stetigen Mitgliederrückgang hin. „Wir wollen als badische evangelische Kirche eine Volkskirche in der Öffentlichkeit bleiben“, betonte Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh. „Wir versuchen, dafür unseren eigenen Blick zu verändern.“

Heißt aus seiner Sicht: Die Landeskirche soll sich für Kooperationen öffnen. Bislang arbeiten die badische Landeskirche mit ihren 1,1 Millionen Mitgliedern und die württembergische (1,9 Millionen) eher unabhängig voneinander.