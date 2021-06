„Arbeit ist natürlich ausbaufähig“

Was macht der Verband Pamina eigentlich? Fragen an den neuen Präsidenten Schnaudigel

Der Karlsruher Landrat führt neuerdings den grenzüberschreitenden Verband Pamina an. Im Antrittsinterview erklärt er, was der Verband konkret macht und was sich vor allem beim Thema Mobilität verbessern soll.